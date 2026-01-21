"Zapłać gotówką, weź fakturę na premiera". Czy ten bunt ma sens?
Zbliżający się termin obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur rozpala coraz więcej dyskusji i wywołuje skrajne emocje. Przeciwnicy tego rozwiązania nawołują do obywatelskiego trollingu i zapowiadają, że będą masowo żądać faktur wystawionych na NIP urzędów skarbowych, ...adam-gancarczyk
W ogóle to, że te nowe kasy nie mają czytnika NFC, który mógłby weryfikować online czy ktoś ma prawa do wyrabiania faktury jest co najmniej dziwne.
Ale jak zwykle w Polsce - debile nie znające się na biznesie produkują chore prawo, z którym później my wszyscy musimy walczyć.
I to tylko po to żeby urzędnik mógł grzebać e tajemnicach handlowych.
KSeF powinien obowiązywać od 1 lipca 2024 r. - zgodnie z przepisami uchwalonymi w czasie rządów PiS.
Powinieneś wyrazić chociaż odrobinę wdzięczności, że ktoś od rudego miał odrobinę oleju w głowie i zorientował się w porę, że "to jebnie". A czy jebnie? Jebnie, ale mniej i półtora roku później.
A cały problem wynika z tego że u nas jdg jest za dużo - powinny się konsolidować i dzielić obciążenia i zwiększać wydajność, powinny być 3-4 i więcej osobowe firmy, duża część jdg to fikcja podatkowa dla optymalizacji - 3 jdg potrafią jedną karetką (!) jechać albo 4 firmy wykańczać jedno mieszkanie
@Arteqq:
@quattrofan: Nie wszyscy. Tylko oszuści podatkowi no i w konfederackiej bańce. ;)