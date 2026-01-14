Upada najstarszy producent polskich opon. Zakład działał prawie 100 lat
Poznański Stomil, działający niemal 100 lat, zmierza ku likwidacji.gheost1410
Komentarze (31)
najlepsze
Produkowal materace dmuchane, gumofilce, troche innego obuwia na rynek cywilny, a główna produkcja szła dla wojska. Dmuchane pontony, łodzie, trawy, płetwy do nurkowania i sporo innych produktów.
@nonofyour-bussines: Szkodliwość papierosów jest potwierdzona naukowo i ma wpływ na zdrowie użytkownika.
i opony są bardzo dobre
Wolę wydać więcej na opony premium amerykańskich, europejskich firm.
Opony premium zwracają się w zaoszczędzonym paliwie i niepoliczalnym bezpieczeństwie.
Dostałem 2 razy chińskie opony przy kupnie używanych 3-4 letnich aut od dealera i musiałem wymieniać że względów bezpieczeństwa, za łatwo wpadałem
@CoDwa:
no, dawaj fotki opon, ktore masz w rowerze/samochodzie... a no tak, to inni maja kupowac nasze, ty nie :))