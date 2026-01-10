Olek przed śmiercią błagał o pomoc, kamery zarejestrowały zachowanie medyków
Dyrekcja szpitala w Grudziądzu podjęła decyzję o natychmiastowym rozwiązaniu umów z personelem, który przyjechał po Olka.Yenn_z-Wyspy7Slonc
"Prokurator uznał, że oskarżeni działali nieumyślnie, dlatego, zgodnie z artykułem 160 paragraf 3 Kodeksu karnego, grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."
:DDD
Lekarz wykonuje swoje obowiazki NIEUMYSLNIE :DD Dobre :D
Oglądając to to mam wrażenie, że zwierzęta mają więcej empati aniżeli ci co mają nieść pomoc.
Poza tym w tej kwestii zgadzam się z Korwinem. Jak umrze ktoś wartościowy to dla społeczeństwa jest strata. Jak umrze menel albo ćpun to mamy zysk.
W związku z tym,że około 3/4 wyjazdów zespołów ratownictwa nie dotyczy zupełnie stanów zagrożenia życia, ci