A to Polska właśnie! Ponad setka seniorów w kolejce na mroźcie po posiłek...
Gigantyczna kolejka w Dąbrowie Górniczej! Ludzie stali nie po towary w promocyjnej cenie, ale realne wsparcie w codziennym życiu. Zainteresowanie "Obiadami dla seniora" było tak ogromne, że rozeszły się w błyskawicznym tempie....Trzebieslawice
- #
- #
- #
- 90
- Odpowiedz
Komentarze (90)
najlepsze
Tak tak, za komuny wszyscy byli komuchami co żyli na Twój kredyt…
Skąd się tacy ludzie biorą?
@guilmonn: starzy mogli pracować całe życie i odłożyć na emeryturę. Jak ich okradną "na wnuczka" to pewnie też co drugi magicznie straci 100 tysięcy.
albo z wpojonego "oszczędzaj na wszystkim" albo żeby sobie coś porobić poza domem a nie siedzieć i oglądać tv
to nie lata 90, seniorzy nie wygrzebują jedzenia ze śmietników
Rzeczywistość jest taka że emeryci w Polsce są uprzywilejowani i otrzymują emerytury znacznie wyższe niż by wynikało z tego co wpłacili do systemu. Więc jak komuś nie starczy pieniędzy to musiał być totalnym nierobem.
Zobaczcie sobie promki w Lidlach i innych patosklepach - tłumy szturmujące bo ktoś coś komuś daje taniej. Obrzydliwe.
@anonimek123456:
zwlaszcza, ze tu sa stosunkowo wysokie progi dochodow dopuszczajace do takiej pomocy - miedzy 1.5 a 2 razy emerytura minimalna
Rano dostaję telefon od wujka lat około 70 o treści mniej więcej takiej: dawaj z ojcem na rynek jabłka za darmo rozdają skrzynka na głowę, ZA DARMO!!! Odpowiadam że jestem zajęty i nie mam czasu na co usłyszałem dobra nie chcesz to nie ja jadę