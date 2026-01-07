Wszyscy lekarze złożyli wypowiedzenia. Szpital zawiesza kluczowe świadczenia
Szpital miejski w Nowogardzie zawiesza działalność dwóch kluczowych oddziałów. Powodem są poważne braki kadrowe, w tym odejście wszystkich chirurgów z końcem 2025 rokucepheus
Komentarze (172)
@dr_Batman: W tym znalezisku (w zasadzie we wszystkich ostatnio) lekarzom się w dupach poprzewracało, bo każdy zarabia 500k miesięcznie.
@misiopysio: Tak wspaniale że aż wszyscy się zwolnili xd
@Anomalocaracid: A to faktycznie grosze. Są za to opcje, mogą się przekwalifikować na tynkarzy, płytkarzy, instalatorów PC i kotłów. Spokojnie wyciągną z pracy w terenie 2 razy tyle.
AAaaaa no tak, zapomniałem dodać. Musieli by zacząć coś robić zamiast tylko w stołek wydalać gazy przemiany materii.
Jak ktoś śmiał powiedzieć ze nie będzie pracował!!!11111 Jak ktoś mógł w ogolę pomyśleć że to pracodawca potrzebuje jego a nie on pracodawcy!!11111
To się w pale nie mieści. hołocie na minimalu ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Lekarz może pracować tylko w JEDNYM miejscu - dla NFZ, sam sobie prywatnie, na kontrakcie w spółce....
Praca ALE tylko w jednym miejscu. Oczywiście lekarze podnoszą krzyk, że małe szpitale upadnę....ale czy tak naprawdę to się stanie?
Ilu lekarzy przeniesie się do miejsc gdzie jest "spokój" a koszty utrzymania nie zabijają (i niech nie wspominają o braku
01. odpowiednik tacho dla lekarzy, pracuje gdzie i jak chcesz, ale musisz "odbić się". koniec gdy czekasz na sor na lekarza bo ma trzy dyżury naraz i będzie na sor za 2h.
02. zwiększyć limity na kierunki medyczne, spokojnie personel i infrastruktura będzie mogła przyjąć ok 2 do 3 razy więcej studentów.
03. zakaz używania sprzętu i budynków NFZ prywatnie, tomograf w szpitalu na NFZ 7 miesięcy prywatnie na
@czorny_m: Może nie pozwolili im zarabiać 100k miesięcznie? Nie wiem, ale pierwsza myśl jeżeli chodzi o lekarzy to zachłanność