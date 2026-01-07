"Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Policji od ponad 3 lat dynamicznie się rozwija. Rośnie nie tylko liczba funkcjonariuszy, ale także inwestycji, które mają usprawnić działanie jednostki. Okazuje się jednak, że CBZC zniknie jako samodzielne Biuro. Połączy się z CBŚP, tworząc Narodowe Biuro Śledcze.



Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń realizuje autorski pomysł utworzenia Narodowego Biura Śledczego poprzez połączenie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W tym celu powołano już