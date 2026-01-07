Rząd chce zlikwidować CBZC wyspecjalizowaną jednostkę cyberpolicji
Jaki jest sens likwidowania świetnie funkcjonującej jednostki policji w momencie gwałtownego przyrostu przestępców seksualnych grasujących w sieci?Emerald84
Dobrze że się nie kryją już z tym że milicja ma chronić jedynie partię a nie społeczeństwo.
Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń realizuje autorski pomysł utworzenia Narodowego Biura Śledczego poprzez połączenie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W tym celu powołano już
@Emerald84: Był taki żart, że jak policji polskiej zgłosisz "wrogie przejęcie" to oni zapytają: gdzie było włamanie?
@Gr4bek: xDdd, #chlopskirozum
Albo zatrzymują dzwoniących z fałszywym alarmem o b----e na lotnisku. Czyli często przestępców którzy nie łamią prawa z chęci zysku. Z takich przestępstw często nie ma jakichś pokaźnych zabezpieczeń mienia.
Nie zaprzeczam, że są tam ludzie o dobrych umiejętnościach, ale chcesz powiedzieć, że wszyscy?
Nie wiem czy już im się udało, ale mieli plany do końca 2025 na 1800 etatów. Trochę dużo ludzi, jak na jednakże małą pensję w porównaniu do warunków rynkowych.