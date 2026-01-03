Upada cała branża. Przedsiębiorca z Częstochowy załamany. "To tragedia. Żal na t
Pan Dariusz nie ma złudzeń. Rynek dziecięcy się załamał. Wielu ludzi woli psa niż dziecko. Priorytety się poprzestawiały. W sieci krążą mapy demografii Polski za 2024 rok - współczynnik dzietności dla kraju wyniósł zaledwie 1,099 to najniższy poziom w historii badań.ssakul
- #
- #
- #
- #
- #
- 58
- Odpowiedz
Komentarze (58)
najlepsze
Im gorzej wykształcone kobiety tym gorsza ich pozycja na rynku pracy i status finansowy. Im gorsza pozycja na rynku pracy, tym większa szansa na znalezienie sensu życia w byciu matką. Im gorszy status finansowy tym większa dysproporcja między zarobkami płci, co z
Jesli kobiety musza was wybierac nie ze wzgledu na zasobnosc portfela, a na charakter, to okazuje sie… ze was nie chca.
I co łyk0pki? Lekcja nr 1 pod tytułem „Jak działa gospodarka”, przyswojona czy jeszcze nie? Tak oto właśnie wszystko się będzie powoli składać przy załamaniu zastępowalności pokoleń.