Pierd...lenie! Jeżdze do Włoch 3x, 4x w roku i tam smigam sobie pociagami, Trenitalia jest czysta i bezpieczna, nigdy nie widzialem syfu ani jakis niebepiecznych sytacji. Jedyne co wk...wia to rozkrecona na maksa klimatyzacja (aneta juz kaszle) albo czasem glosno gadajcy ludzie, ale to wlosi, jak wloch nie drze p--d..y podczas rozmowy to mu sie slabo robi xD