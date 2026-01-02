Nie wykopków tylko agencyjnych troli.Po ostatnich sondażach poparcia dla UE, to propaganda pro ue ruszyła z kopyta.Łatwiej opłacić stado troli niż zrezygnować z ets, merkosuru czy przesiedlania kakaowych do europy, bo wtedy się skończą walizki pieniędzy od biznesu, który na tym zarabia.