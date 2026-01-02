Jak mocno trzeba mieć smutne życie żeby pałować się do jakiegoś rankingu na stronie internetowej z tablicami rejestracyjnymi i plusować własne tablice... Tak samo jak ci wszyscy najlepsi kierowcy, specjaliści od jazdy wyzywający innych od zawalidróg i miernot. Jedyne co taki osiągnął w życiu to umiejętność kręcenie rękami w kołko wciskając nogą gaz.