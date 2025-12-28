Duńska poczta państwowa jako pierwsza na świecie przestaje dostarczać listy
Już za kilka dni, 30 grudnia, państwowy PostNord dostarczy ostatni w Danii fizyczny list. Duńczycy coraz rzadziej wysyłają listy za pomocą tradycyjnej poczty. Od 2000 roku liczba przesyłek listowych zmniejszyła się o 90%. Z duńskich ulic zniknęło już 1500 obecnych tam jeszcze skrzynek pocztowych,...szyna352
Komentarze (44)
Otóż w Danii dalej będą odbierane i dostarczane listy - zajmuje się tym prywatna firma "Dao" i jest to wprost napisane w artykule.
Wbrew chyba wszystkim komentarzom, w mojej opinii, to bardzo zła decyzja. Fizyczne dostarczanie poczty to jeden z kluczowych i strategicznych aspektów funkcjonowania państwa. Oddanie tego w prywatne ręce to proszenie się o kłopoty - czasem strategiczna korespondencja będzie przechodziła przez prywatną firmę. Pomijam nie
@cwsm111: Absolutnie nie - ba, niemal zawsze firma prywatna zrobi coś lepiej i taniej.
Czym innym jednak są sektory strategicznie ważne dla istnienia państwa.
@cwsm111: Nie mają tam wymiaru sprawiedliwości? Sądów powszechnych i administracyjnych? Prokuratur? Aparatu państwowego z ministerstwami obrony itd.? Administracji skarbowej? ZUS (lub odpowiednika)? Urzędów miast, gmin itd.?
Można tak wymieniać godzinę - w każdym z wymienionych przypadków kluczowe oprócz samego dostarczenia jest zachowanie poufności, bezpieczeństwa, pewności dostarczenia itd.
@guilmonn: Nie wszystko można zdygitalizować, ba, większości
Dania: Powierzchnia 43 098,31 km² , liczba ludności : 6 001 008
Polska: Powierzchnia 313 933 km² , liczba ludności : 37 563 071
W przypadku Polski potrzeba dobrze zorganizowanego systemu, mimo że Poczta Polska nie jest idealne to już raz próbowano ją zastąpić inpostem i