Ostatnio podobno listonosz dopytywał babci czy nie chce kupić pocztówek bo akurat ma przy sobie na sprzedaż. Na placówce jak w kiosku ruchu i sklepie osiedlowym w jednym. Działu mięsnego i lodówek brakuje. Do czego to jest podobne aby rozmowa petenta przede mną z urzędnikiem pocztowym dotyczyła... wyboru herbaty xD. Natomiast był problem, przez awarię wagi, z wysyłką pocztexem(musiałem w ten sposób niestety bo to był zwrot gwarancyjny a producent ma umowę Pokaż całość