to jak dokarmianie np. kaczek. Totalnie zaburza to ekosystem. Jest więcej kaczek niż normalnie by było a te które są zapomniały jak w sposób naturalny zdobyć sobie jedzenie. I doprowadzamy do momentu, że jak tylko będą zakłócone dostawy dokarmiania to będzie masowy pomór kaczek albo/ i jednocześnie nadmiar kaczek emigruje w inne rejony i wypiera rodzime dla tych rejonów gatunki