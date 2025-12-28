Dlaczego pomoc humanitarna niszczy Afrykę.
Kiedy startował plan pomocowy dla Afryki 11% populacji żyło w skrajnej biedzie a średnie zarobki były na poziomie 1/5 europejskich. Po 40 latach pomocy 66% populacji żyje w skrajnej biedzie a zarobki są na poziomie 1/13 europejskich.Neocaridina
Nigeria do 2100 roku będzie mieć ponad 450 milionów ludzi xxxxxD Sama tylko
- kto by pomyślał!?
( ͡º ͜ʖ͡º)
60 miliardów dolarów pomocy rocznie a żyje tam 1,5 miliarda ludzi. Polski budżet wynosi 632,6 mld zł. Ale pomoc.
Jedyni którzy im pomagają to właśnie kolonialiści którzy tam przynoszą przemysł - fabryki, rolnictwo i kopalnie z zachodu. Bieda narosła jak białych wygoniono.
Lepiej dać żulowi na p--o niż na afryke, większy pożytek (równie zerowy) ale mniejsza szkodliwość
Ale akurat pomoc przez budowanie szkół, rozwój edukacji to akurat najbardziej sensowna i chyba jedyna metoda pomocy która ma większy sens. Co do studni, to jest trochę metoda dawania raczej wędki niż ryby.