Hipoteza Kakeya w 3D - matematycy rozwiązali zwodniczo prosty problem
Przez pięć dekad matematycy poszukiwali najlepszego możliwego rozwiązania trójwymiarowej wersji tego wyzwania: trzymaj ołówek w powietrzu, następnie skieruj go we wszystkie możliwe strony, minimalizując objętość przestrzeni, przez którą się porusza. Ten prosty problem wymknął się nawet największym żyjącym matematykom.CzytamBomoge
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
Intuicja mówi: skoro igła musi się obracać, to pewnie musi zatoczyć jakieś koło i ten obszar musi być dość duży. A tu pojawia się
@Pan_Miszuk: W tym konkretnym przypadku nie do końca rozwiązano problem, powiedziałbym raczej, że potwierdzono tezę.
Hipoteza Kakeya w 3D mówiła, że jeżeli jakiś zbiór punktów w przestrzeni zawiera odcinek w każdym możliwym kierunku, to ten zbiór nie może być cienką „mgłą” czy pajęczyną. Musi mieć pełną, trójwymiarową strukturę. Innymi słowy: nie da się obracać igły we wszystkie strony, nie „zajmując miejsca”.
Komentarz usunięty przez autora