Dwa dni temu na polskim subreddicie portalu reddit.com pojawiła się bardzo obszerna analiza naukowej "działalności" Kornelii Wieczorek. Analiza ta podważała funkcjonującą w mediach narrację o "wybitnych osiągnięciach" młodej "naukowczyni", wytykając pojawiające się w niej błędy i nieścisłości. Link do zarchiwizowanej wersji artykułu:
Kojarzycie Kornelię Wieczorek, cudowne dziecko i podobno najmłodszą naukowczynię w Polsce? Okazuje się że to kłamstwo grubymi nićmi szyte. : Polska
Następnego dnia artykuł zniknął jednak z sieci, a autor usunął konto na reddicie. W sieci (na forum Wanda) pojawiły się informacje, że w stosunku do autora artykułu zostały podjęte kroki prawne.
Czyżby Kornelia Wieczorek postanowiła zdusić w zarodku wszelkie głosy krytyki?
Komentarze (115)
najlepsze
"Naukowczyni" Kornelia Wieczorek próbuje uciszyć krytyków?
rodzice Gretki Turnbery też mają mocne plecy w showbizie
pamietam jak zaczęła sie potteromania, sam byłem fanatykiem i byłem w kilku fanklubach i w TV zrobili wywiad z synem Hołdysa, jako z założycielem najwiekszego fanklubu HP w Polsce. Wiedziałem że to ściema, bo najwiekszy i najstawrzszy fanklub nie miały nic z nim wspólnego, w ogóle nikt o nim nie słyszał
ale w TV go wypromowali i jego klub faktycznie sie
Tutysa Hołdysa wypromował jego stary który miał kontakty w świecie showbiznesu
w obu przypadkach pies z kulawą noga by nie zwrócił uwagi na to co robią te dzieciaki, gdyby nie sztuczna promocja w mediach "o znajomości"
@PfefferWerfer: do pewnego momentu. Jak szambo za bardzo wybije, żadna ilość gotówki tego nie powstrzyma.