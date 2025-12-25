Historia rosyjskiego prawnika, który śpieszył się na wojnę, z której nie wrócił
Nietuzinkowy krótki film dokumentalny przedstawiający historię rosyjskiego prawnika z małej podmoskiewskiej miejscowości, który bardzo chciał wyjechać na wojnę jako ochotnik, razem ze swoją starą jednostką. Materiał przedstawia jego ostatnie dni w cywilu.Andromeda_YT
Mam nadzieję że miał chwilkę na refleksje leżąc w bajorze
Swoją drogą zobaczcie na wszelkie krajobrazy w tle, na tym nagraniu - ulice, budynki, parki, metro/dworzec, wnętrze jakiegoś biura - w Polsce wyglądało podobnie w okolicach 1995 roku xD
Każdy kolejny ork pod ziemią to gwarant stabilności w cywilizowanych krajach.