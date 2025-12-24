USA nakładają sankcję na urzedników UE za próby cenzury internetu
Administracja Donalda Trumpa odmówiła wydania wiz (nalozyla sankcje wizowe) byłemu komisarzowi UE Thierryemu Bretonowi oraz kilku europejskim aktywistom zajmującym się walką z "dezinformacją"Dorodny_Wieprz
- #
- #
- #
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Komentarze (43)
najlepsze
Jak coś chca te wieprze śmierdzące kontrolować, to niech sami wymyśla innowacyjną technologię i majstrują przy tym. Sankcje to jedyny sposób na zatrzymanie tych ludzi, zanim całkowicie odetną nas od nowoczesności w imię swoich chorych regulacji