Łukasz Bąk (CaroSeria) zakłada konkurencję dla otomoto.pl
Ruszyła platforma FindCar.pl, która w jednym miejscu łączy oferty autoryzowanych dealerów wszystkich marek samochodowych obecnych na polskim rynku.flyingcircus
- #
- #
- #
- #
- #
- 71
- Odpowiedz
Ruszyła platforma FindCar.pl, która w jednym miejscu łączy oferty autoryzowanych dealerów wszystkich marek samochodowych obecnych na polskim rynku.flyingcircus
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (71)
najlepsze
Jest to ostre przegiecie dlatego kazda inicjatywa która rozbije monopol otomoto powinna być wspierana
Nie wróżę sukcesu
@congobongo: https://autoplac.pl/ tez nie dał rady.
Trudno się walczy z przyzwyczajeniami
Aby nowy serwis miał szansę, to z jednej strony musi wydać pierdyliard na reklamy żeby mieć ruch ze strony szukających, ale i w dłuższym okresie
@Gippo86: dziesięćciu ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Komentarz usunięty przez autora
@ujdzie: Tutaj nie stawia się przecinka przed "że".