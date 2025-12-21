Generacja Z odkryła, że można zaprosić znajomych do siebie i razem wypić kawe
I wychodzi taniej niż w kawiarni :)dwaplusdwatocztery
- #
- #
- #
- #
- 152
- Odpowiedz
I wychodzi taniej niż w kawiarni :)dwaplusdwatocztery
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (152)
najlepsze
Milenialsi właśnie na pełnej wchodzą w etap "kiedyś to było, kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów" więc i zaczyna się podatność na clickabit typu "Ale ci młodzi są teraz głupi". I pięknie to widać właśnie po milenialsowym wykopie.
@PepikPL: Nie, dziennikarze nie robią sobie jaj. Po prostu to się sprzedaje bo wszelkiej maści boomerstwo i stare dziady dokładnie to chcą czytać. Jednym z ulubionych zajęć tych ludzi jest rzucanie gównem
@czerwony_kmer: Poprawka* Tytuł powinien brzmieć boomer wymyśla żeby poczuć się lepszym
Pelno wysrywow jest w postaci zdjecia z lat 90-tych na trzepaku i ze mlodzi tego nie rozumieja jak to zajebiste bylo xD
@Cztero0404: nie wiem kolego, ale może coś region to było inaczej. Ja pochodzę z wsi która stała się molochem turystycznym, tam patoli malo było a jak była to była ustawiana do pionu
Ameryke odkryli