Młody, przystojny, piękna kobieta u boku cały świat i życie przed nim to i onet o nim napisze. Moja koleżanka, zanik mięśni, kosztowna operacja, rehabilitacja, z małego miasta, niezbyt urodziwa, samotna. Nikt o niej nie wspomni. A teraz już dla niej na ratunek za późno. Przykuta do wózka inwalidzkiego czeka na nieuchronną śmierć. W dupie mam kolesia. Znaczy żebyśmy się źle nie zrozumieli. Nie życzę mu źle, niech wyzdrowieje, ale jego los Pokaż całość