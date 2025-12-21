U nas też do czegoś takiego dojdzie. Hordy imigrantów,absolutny brak kontroli nad nimi...nie wiem czy zrobią to Kolumbijczycy,Ukraińcy,czy Czeczeńcy ale kiedyś zrobią.

Bo to jest łatwe.Polacy są zastraszeni,nieuzbrojeni,Policji nie ma i najchętniej by nie przyjechała, bo nie wiadomo jak to potem umorzyć...

Dlatego jestem za ułatwionym dostępem do broni co nie znaczy,że pistolet byłoby można kupić w Decathlonie jak w USA w Walmarcie na dziale sportowym.

Ale b--ń do obrony własnej w Polsce to kpina,i Pokaż całość