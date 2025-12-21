Fałszywi kurierzy i trzy osoby zabite. Merica
Napad na dom na przedmieściach Minneapolis. Nagrania z domowego monitoringu i kamerek policyjnych. Film dla ludzi o mocnych nerwachprzemek6085
Komentarze (142)
najlepsze
@Saeglopur: przecież to januszeksy sprowadzają do polski latynosów i innych imigrantów, a nie jakieś polki. TO MĘŻCZYŹNI SPROWADZAJĄ DO POLSKI IMIGRANÓW
A tak na serio to powinno się ich po prostu zabić na oczach rodziny ofiar. Kara śmierci jeszcze jakoś odstraszała patusów w stanach, a od kiedy lewactwo zaczęło w tym temacie mącić to tacy jak oni zaczęli po prostu celować w życie więzienne.
Pierwsza zasada w USA i w krajach podobnych jak RPA. Nie otwierasz nigdy nieznajomemu czarnemu drzwi pod żadnym pozorem, choćby i był przebrany za papieża Polaka.
Dziwię się ludziom w USA jak przy ich demografii, mieszkają sobie w takich domkach ot tak - brak krat na oknach, drewniane drzwi, itd.
Jeżeli traktujemy ich w kategorii ludzi to przecież oni musieli kalkulować ryzyko i potencjalną karę za niepowodzenie.
Jak oni nie bali się takiego ryzyka to już lepiej było wziąć pożyczkę w banku i postawić wszystko na 0 na ruletce.
A jak nie traktujemy ich w takich kategoriach to do utylizacji, a nie na dożywocie.
Bo to jest łatwe.Polacy są zastraszeni,nieuzbrojeni,Policji nie ma i najchętniej by nie przyjechała, bo nie wiadomo jak to potem umorzyć...
Dlatego jestem za ułatwionym dostępem do broni co nie znaczy,że pistolet byłoby można kupić w Decathlonie jak w USA w Walmarcie na dziale sportowym.
Ale b--ń do obrony własnej w Polsce to kpina,i
Ale w USA to też kwestia tego że teraz prywatne więzienie będzie kręcić tłusty hajs przez cały ten czas zamiast ich 1 raz przetworzyć i pochować.
Bo kara śmierci jest dobra i chętnie bym ją w Polsce ponownie wprowadził,tylko,że tu już nie ma miejsca na pomyłki,bo jak faceta powiesisz a się okaże niewinny to przepraszam i odszkodowanie nie wystarczy.A wskrzesić nie wskrzesisz.