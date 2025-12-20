Zostałam bez środków do życia.89-latka ofiarą HREIT apel Dziennika Śledczego
Proszę o #wykopefekt Dziennik Śledczy opisuje historię 89letniej Barbary, która po sprzedaży mieszkania i namowie doradcy wpłaciła oszczędności do HREIT. Redakcja wzywa sprzedających te produkty doradców i poszkodowanych do kontaktu: piramidy@dzienniksledczy.pl.whos_your_daddy_snakegirl
Komentarze (20)
Jeszcze kto dopuścił do tego, aby osoba niezaznajomiona z inwestycjami wpłaciła całą kwotę w jeden produkt? To jest jawne działanie na szkodę pokrzywdzonej.
Skoro nie odbieramy ludziom praw wyborczych ze względu na wiek, to nie możemy ich blokować w rozporządzaniu majątkiem.