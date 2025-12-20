Pożyczył 500 zł. Firma: musisz oddać 3 mld zł, sąd: płać natychmiast!
Pożyczka w wysokości 500 zł zamieniła się w dramat. Dlaczego? Bo firma naliczała odsetki w wysokości 9 proc. dziennie!martty
Komentarze (15)
najlepsze
Oczywiście, gdy mowa o zwykłym człowieku. Wtedy to kluczowe dla praworządności. Gdy mowa o Sawickiej to już owoce z zatrutego drzewa i przepisy nie są takie ważne. Gdy chodzi o Nowaku to domniemanie niewinności i dowody nie są kluczowe. Gdy mowa o Kozidrak to dorobek artystyczny i przepisy
Bez kapitalizacji odsetek to nadal daje tylko 3285 % odsetek rocznie, czyli ~16'425 zł rocznie. A tu dekle sędziowskie akceptowały zadłużenie idące w miliardy wygenerowane z 500 zł.
Sprawa przerosła wszystkich dekli sędziowskich po drodze. Musiał się wypowiedzieć SN. W przyszłym tygodniu SN będzie badał sprawę lizaka oraz zgubionej gumki recepturki. XDDDDD
Takie mundre te dekle, wszystkich pouczają, że mogli się uczyć (w domyśle prawa) ale sami ledwo dają radę. Albo i nie dają rady zachować spójności orzeczniczej, zgodności z przepisami albo zasadami prawa. Nie dają rady orzekać bez zwłoki. Nie
Najwidoczniej nie zasłużyliśmy na normalność....
@Krynioslaw: Zasłużyliśmy, tylko za słabo o nią walczymy. Wolność tylko wyjątkowo jest dawana, zazwyczaj trzeba o nią walczyć.
Jedne patusy tworzą rozwiązania dla innych patusów, by się wzajemnie wspierać. Czecia RP to państwo neo-kolonialne, większość społeczeństwa jest w różny sposób wykorzystywana przez mniejszość.
To ogólna zasada. Przypadki szczególne to opisany w znalezisku czy wspomniany przez Ciebie.