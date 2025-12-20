Czecia RP at its best. Tu mamy generowanie zadłużenia.



Sprawa przerosła wszystkich dekli sędziowskich po drodze. Musiał się wypowiedzieć SN. W przyszłym tygodniu SN będzie badał sprawę lizaka oraz zgubionej gumki recepturki. XDDDDD



Takie mundre te dekle, wszystkich pouczają, że mogli się uczyć (w domyśle prawa) ale sami ledwo dają radę. Albo i nie dają rady zachować spójności orzeczniczej, zgodności z przepisami albo zasadami prawa. Nie dają rady orzekać bez zwłoki. Nie Pokaż całość