Złe wieści z rynku pracy. Bezrobocie mocno w górę
Główny Urząd Statystyczny podał dane o bezrobociu rejestrowanym od I do III kwartału br. Na koniec września stopa bezrobocia wyniosła 5,6 proc., co oznacza, że rośnie z kwartału na kwartał oraz w ujęciu rocznym. W urzędach pracy rejestruje się coraz więcej osób.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 91
- Odpowiedz
Komentarze (91)
najlepsze
Mieszkania beda drozec ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@bylem_bordo: Prąd i gaz
Jednym z nich była skarbówka- w sumie praktyczna wiedza o podatkach zawsze spoko. Zaproszono mnie na test. Na korytarzu z 50 osób, lista podpisana, test z ordynacji napisany, 14/15 pkt, zapraszani jesteśmy na wyniki. Już na starcie uznałem, że 50 osób to całkiem sporo, ale nic bardziej mylnego- do sali wchodzi 210 osób (tyle
@michalxd21: Tam najwięcej idzie premiami, tak samo jest z informatykami, teoretycznie najniższa krajowa, de facto 2x tyle. Niestety dla wybranych - to są całe klany z tego żyjące. ¯\(ツ)/¯
Przejdź się na byle budowę (jakieś większe osiedle, nie domek jednorodzinny) i zobacz kto tam pracuje.
Kumpel który robi jako kierowca ostatnio mi mówił, że 2/5 deweloperek to imigranci z ameryki południowej, a pozostałe to po równo Ukraińcy, azja południowa i Polacy.
Jak kiedyś podjeżdżał i do kogo nie zagadasz to Ci odpowie, tak teraz są ponoć
Na koniec roku i początek nowego zawsze wzrasta liczba rejestracji. Lada moment znów startują unijne dotacje na założenie firmy, utworzenie nowego stanowiska pracy itp.
Po kwietniu znów spadnie.
@WildAnimal: Nie pisz takich rzeczy niektórym się mózg przepali xD