Airbus przygotowuje się do przejścia na europejską chmurę, by odciąć się od USA
Airbus przenosi systemy IT do suwerennej europejskiej chmury, by chronić dane i uniezależnić się od dostawców z USA. Przetarg wart ok. 50 mln euro ruszy w styczniu 2026 r. 10-letni kontrakt ma zapewnić bezpieczeństwo oraz dostęp do oprogramowania, budując cyfrową autonomię i pełną kontrolę koncernu.occultronaut
No i na takie coś mogą sobie pozwolić tylko rządy, nikt europejskim korporacjom jak Airbus nie zbuduje centrum danych z autonomią
@darksaber: Sama lokalizacja to jedno. Ale kto zarządza oprogramowaniem to drugie. W razie odcięcia usług od USA wszystkie firmy korzystające z infrastruktury USA są sparaliżowane.
@ivall: w końcu wiedzą jak przenosić dane do chmury ( ͡º ͜ʖ͡º)
Żeby nie wyszło, że nadal Amerykańskiego tylko oddział w Europie.
Nie są może tak rozbudowane jak amerykańskie, ale może jak europejskie firmy się do nich zaczną przenosić i kapitał się pojawi to może będą mogły w wiekszym stopniu konkurować
Poddajesz się marketingowi (lub inaczej nazwać amerykańskiej propagandzie).
Za Microsoft -> Linux i Libre Office
Za google -> zależy od obszaru ale np: proton, ecosia/ qwant itp itd
Za AWS -> OVH
Generalnie zastąpienie usług amerykańskich nie jest trudne samo w sobie, po prostu wymaga zastosowania różnych usług z różnych firm, a nie pakietu od jednej firmy.