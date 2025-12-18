Cichy upadek niemieckiego biznesu. Liczba zamykanych firm wystrzeliła o 50 proc.
To nie jest spektakularny krach, lecz powolne wygaszanie silnika europejskiej gospodarki. Niemiecki sektor małych i średnich przedsiębiorstw, słynny Mittelstand, kurczy się w alarmującym tempie. Najnowsze dane pokazują, że liczba przedsiębiorców decydujących się na definitywne zakończenie ...awres
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 79
- Odpowiedz
Komentarze (79)
najlepsze
Mamy cichą i powolną deindustrializację.
Usługami się nie najemy jako społeczeństwa, jesteśmy za duzi by robić za turystyczny skansen dla całego świata.
@Gjbgghbhhjj: Nie, niemiecka gospodarka ma teraz duże problemy naprawdę. Nie zmienia to faktu, że przy tym jak polska i niemiecka gospodarka są połączone, to cieszenie się z tego jest krótkowzroczne.
345% rożnicy w cenie prądu względem USA, na pewno nie stanowi problemu dla konkurencyjności.ʕ•ᴥ•ʔ
Zapaść produkcji energochłonnej Niemiec i innych gospodarek EU jest jak kula śnieżna, na początku jest mała i powoli się toczy...
@stealtheseal: właśnie to zrobili i rozj#bali przemysł przy okazji.
OZE nie dotarcza taniej energii, bo finalnie i tak musisz płacić za budowę i przestoje gazowych elektrowni pracujących w czasie braku produkcji przez OZE w cenach prądu, lub dotacjach / podatkach.
@konradpra: To się zwijaj... najlepiej od razu do Moskwy. Pokaż dane z 2025 a nie do 2023 gdzie ceny energii były z kosmosu!
Obecna cena nie przekracza 100 euro/kWh: https://euenergy.live/?date=2025-12-18 W Niemczech jest 74, w Filnandii... 7. Zwijaj się jak najszybciej do Moskwy - tam jest taniej xD
No a w tle grupki zbieraczy grzybów i jagód, uprawa ziemniaka i nieliczne dzieci proszące o jedzenie.
Ehhhhhhh, a ludzie w EU nadal glosują na te same partie.
@X-PC: W imieniu Wykopowiczów oraz całego internetu składam przeprosiny, że nie słuchaliśmy. Głupio nam teraz. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
U nas ostatnio popisowy numer zaczął Jarosław, ale KO i przystawki po przyjściu do władzy nic z tym nie robią i nadal jedziemy w ścianę.