Pogrzeb Danusi w sobotę. To będzie dzień żałoby w Jeleniej Górze
Danusia Jurkiewicz, jedenastoletnia dziewczynka zamordowana w poniedziałek przed szkołą, spocznie na starym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze. O dacie pogrzebu poinformowali dziś rodzina i przyjaciele. 12 letnia morderczyni trafiła do zakładu leczniczego.radzioso532
Komentarze
Tak czy inaczej uważam że powinna być ukarana surowo i traktowana jak dorosła choćby po to żeby nie pokazywać innym że coś takiego może się rozejść po kościach a na to wygląda skoro nie miała skończonych
@crejzus: przecież to dziewczynka, nic jej nie zrobią. Dorosłe kobiety nie dostają zasadnej kary, a tu mówimy o dziecku
@crejzus: No z tym się do końca nie zgodzę. Rozumiem zabicie kogoś przypadkiem bo się dziecko wda w bójkę ale dźgnięcie nożem nie jest przypadkowe. Do tego nie potrzeba jednej głupiej myśli tylko czegoś więcej bo podejmujesz decyzję o wzięciu noża,
@plusem-wyklety: właśnie tak będzie. Trup jeszcze nie ostygnie a już będzie założone dziesiątki zbiórek. Rak to mało powiedziane.
@Pablo_roztrzepany: kupiłbym dziecku kolczugę
ta typca co zabiła zaczela ubierać się jak chlopak może jakieś nieudane relacje młodzieńcze
@mkorsov: Q… Jeszcze bym zrozumiał „typiara”, ale co to jest „typca”, nieogarze? (－‸ლ)
Moi idole z dzieciństwa wyrywali kręgosłupy przeciwnikom.
Jakoś nikogo nie zabiłem.... Do tej pory.