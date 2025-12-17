Współczuję rodzicom obojga dziewczyn, jedna straciła życie kompletnie bezsensownie druga w zasadzie sama pozbawiła się szansy na normalne życie siebie i pewnie swoją rodzinę bo niczemu winien brat też będzie dźwigał piętnowanie bo tacy są ludzie.



Tak czy inaczej uważam że powinna być ukarana surowo i traktowana jak dorosła choćby po to żeby nie pokazywać innym że coś takiego może się rozejść po kościach a na to wygląda skoro nie miała skończonych Pokaż całość