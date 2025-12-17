Wigilia w górach kosztuje fortunę. Górale liczą sobie 650 zł za talerzyk
Zakopane wabi magią świąt, oferując turystom wyjątkową Wigilię w góralskim stylu. Kolacja z regionalnymi potrawami i góralską muzyką to wydatek rzędu 650 zł od osoby. Mimo wysokich cen, chętnych nie brakuje, a wiele miejsc jest już wyprzedanych.Lokator87
@Pawel993: klucz udarowy (aku, zeby nie było) + żaba : koszt poniżej 400 zł.
Polecam :)
Poza oszczędnością finansów (po w sumie i tak trzeba je wyważyć co jakiś czas), ważniejsze dla mnie jest elastyczność wyboru momentu zmiany. A jak śnieg sypnie z nienacka, to nie trzeba pana wulkanizatora po dupie całować i z kwiatami chodzić, żeby się na termin umówić.
Polacy lubią jak jest drogo i przaśnie.
Kobiety nie chcą uczyć się gotować, faceci nie chcą uczyć się naprawiać sprzęty, samochody itp. Więc jak samemu nie potrafią, niech płacą :)
@navaare: to tańca trzeba dwojga. To że kobiety są wyżej w statystyce, że nie chcą dzieci, to nie oznacza, że to ich wina.
10 vs 6 % to nie duża różnica, by zwalać to na kobiety tylko. POLACY razem są temu winni, i tak samo ja, bo sam nie chce mieć dzieci.
Ja ci powiem w czym problem: wydatki socjalne stanowia 22% PKB Polski. Do tego dolicz programy typu KPO, granty, dofinansowania itp. No i kupe ludzi stac placic tyle.
I tyle w temacie.
Spokojnie, przecież mama wam zrobi za darmo. Zamiast tu płakać jak stado upośledzonych imbecyli - wyjdźcie z piwnic i zróbcie chociaż waszym biednym matkom zakupy za stówkę w biedrze :D