ZUS konfiskuje składki emerytalne zgromadzone na kontach obywateli. RPO
ZUS, korzystając z przepisów wprowadzonych w ramach niesławnego Polskiego Ładu, systemowo podważa zasadność opłacania składek emerytalnych nawet sprzed dwóch dekad. Jak opisuje wyborcza.biz, skala zjawiska jest porażająca; przeciętny poszkodowany traci z dnia na dzień od 200 do 300 tys. zł, a rekordStopa_Szopa
Najzabawniejsze jest to, że jak masz swoją spółkę i składek nie zapłacisz, to zrobią odwrotnie. Będą kwiczeć, że masz płacić składki i przyjdzie komornik je odebrać xD
Aha, w artykule jest opisana ta sytuacja. Nie przeczytałem i komentuje…eh
Całe szczęście, ze Tusk postanowił tego nie zmieniać. Jedno i to samo.
NIC
Poparcie 31-33%, stabilne, więc po co coś robić, i ryzykować, że się spatałaszy?
Lepiej nic nie robić, pisać wysrywy na X i narzekać na PiS.
No, ale wtedy nie da się dać przywilejów emerytalnych różnym świętym krowom :D
@accumulator: Oby tylko to co trzymasz w ręce nie było gotówką, bo i to z czasem Ci rozwodnią :)