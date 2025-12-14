Wpadka rosyjskej agentka rozpracowująca NATO. Przez jej kota.
Niezwykła jest historia zdemaskowania rosyjskiej agentki, która przez lata prowadziła podwójne życie w Europie. Kluczową rolę w ustaleniu jej prawdziwej tożsamości odegrał... domowy kot.p4blo1
- #
- #
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
Komentarze (53)
najlepsze
ZAKOP!
Zakop.
Żaden zdemaskowany ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°). Niektórzy mogli zostać np. prezydentem. xD
@kjungst: dokładnie.
Wieki upływają, a wciąż najbardziej skuteczną metodą przenikania do tajnych struktur jest magia piczki.
@tombeczka: Jak widać, kocur musi być ;)
https://youtube.com/shorts/UcIxFQquj-M?si=Xpv15GiLfoghHr1m