Alarm w służbie zdrowia. Szpitale powiatowe grożą protestem
Dyrektorzy szpitali powiatowych alarmują o dramatycznej sytuacji finansowej placówek. Po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia nie wykluczają rozpoczęcia akcji protestacyjnej. Główne powody to nierozliczone zabiegi i badania oraz brak konkretnych rozwiązań ze strony resortu.Bobito
Komentarze (46)
@dziacha: A następnie uczciwie ich opodatkować czyli zabrać tyle, żeby składki zdrowotnej żeby starczyło na leczenie. Proponuje 99% :-)
Bez kierowców by nie było transportu i dostaw.
Itp.
@marian-g: jezu ile jeszcze tych bredni
@zychtomasz: dajmy im podatek ryczałtowy 2%!
A zresztą, UOP to wytrzyma. Dajmy in -10% czyli zamiast pobierać podatek US będzie robił zwroty.