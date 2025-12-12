Dziedzictwo Hogwartu za DARMO na EPIC
DARMOWA GRA NA EPIC - PROMOCJA WAŻNA DO: 18.12 godz. 17:00Metodzik
Komentarze (94)
najlepsze
Na plus oczywiście oprawa audiowizualna, fajnie też było polatać na miotle i przejść się korytarzami Hogwartu.
Może nie jestem fanem symulatorów lotniczych ale tak słabego i nieintuicyjnego sterowania jak w tej misji to dawno nie widziałem, albo jestem już za stary na współczesne gry - samograje ¯\(ツ)/¯
Troche mi mody pomogły i trainer ale i tak do bani
@sajmonm: Sam sobie odpowiedziałeś :D jedyne gry które można uznać za lepiej nadające się do grania na konsoli to wszelkiego rodzaju gry sportowe (FIFA PES etc.) i mugeny jak Tekken i podobne
@Bodhi:
Teraz się po raz dziesiąty ściąga w kółko te same kilka tytułów bo albo wyszła duża aktualizacja dodająca treści albo przypadkiem wywaliliśmy instalkę. Np. takiego Stellaris to nawet nie ma co trzymać na dysku bo jak człowiek wraca co roku i pobierze nowszego torrenta to jakby zupełnie nową grę odpalał.
@fervi: Osobiście przestałem używać google play do szukania gier już dobre lata temu. Aktualnie najlepiej sprawdza się https://minireview.io/ . W ich apce włączyłem sobie powiadomienia na każdą nową recenzję więc na bieżąco dowiaduje się o nowych gierkach