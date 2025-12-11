Kobieta więziła męża wśród sfory 60 chihuahua.
8 lat więzienia grozi kobiecie z belgijskiej miejscowości Grobbendonk, która przez niemal rok trzymała swojego 48-letni męża w kojcu dla psów. Wszystko działo się tuż obok sfory 60 swobodnie biegających chihuahua. Dopiero ucieczka mężczyzny ujawniła piekło, które przeżywał.gerwazy-oko
Komentarze (49)
najlepsze
@januszjanusz666: to teraz zmień płeć oprawcy i ofiary i powtórz ten wysryw
@elgebar: lata! (╯°□°）╯︵ ┻━┻
@elgebar: coś tam przeczytałeś, coś tam sobie wyobraziłeś...
@bArrek:
"Mężczyzna musiał całodobowo opiekować się psami, sprzątać ich odchody."
Czyli wychodził z kojca aby wynieść psie gówienka, Potem był zamykany znowu.
wina chłopa wiadomo
Jest wiele sexualnych skrzywień.