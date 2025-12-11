Po latach ZUS chce zwrotu świadczeń dla matek. Nalicza ogromne odsetki
Zakład Ubezpieczeń Społecznych domaga się zwrotu świadczeń wypłaconych matkom prowadzącym firmy nawet kilkanaście lat temu. Jak dodaje, ZUS nalicza gigantyczne odsetki i uważa, że takie roszczenia się nie przedawniają.rybak_fischermann
Nieprzedawnianie się świadczeń. Efekt jest oczywiście taki, że ludzie mają pochowane dochody i cały system cierpi.
Zresztą z tego powodu została wymyślona upadłość konsumencka. Żeby ludzie wracali do systemu i płacili podatki.
No
Państwo z dykty i guano. Silne wobec słabych, słabe wobec silnych.
przecież jest orzecznictwo sądowe mówiące wprost że to jest legalne, ZUS sie o to procesował z ludźmi
zus to wie, ale próbuje wyłudzić pieniadze licząc że ktoś sie ich przestraszy albo nie bedzie sie chciało użerać
@SynMichaua: Optimusa dojechali za działanie które było wymogiem w przetargu zorganizowanym przez ministerstwo
to typowe dla ZUS, Urzędu skarbowego i innych szumowin z administracji- najpierw zrobić coś legalnym a potem wstecznie powiedzieć że było nielegalne
kiedyś tak ludzi łapali w pułapke jakąś ulga remontową, którą potem retroaktywnie unieważnili na podając jakieś biurokratyczne wymówki jako uzasadnienie
Owszem przedawniaja.
Jeden z moich podwykonawcow mial batalie z ZUSem o jakies niedociagniecia 12 lat temu.
Wygral.
"DGP" podaje, że ZUS powołuje się na nowelizację ustawy systemowej z 2021 r.,
Czyli 10 lat temu były inne przepisy i wypłacał. W 2021 są inne i mają roszczenie wsteczne na podstawie przepisu, którego wówczas nie było. Fajnie.
Za 30 lat wejdzie podatek 35% i wszyscy obywatele zapłacą za 50lat pracy wstecz (z odsetkami), bo k---a tak.....
Państwo z kartonu i patyków sklejonych gównem.
Podobne kuriozum miałem kilka miesięcy temu z ZUS przy dłuższym chorobowym. Zatrudniłem się w firmie i pochorowałem się po 1,5 miesiąca. Do samej zasadności chorobowego nie mogli się przyczepić, bo w systemie mam "mocną