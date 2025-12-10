Ostatnio w TV pokazują reklamę o Polskim Atomie sponsorowane przez państwo. Ja się pytam po ch** reklama, do kogo? Przecież my czekamy już 30 lat na taką elektrownie. Jaki ma cel ta reklama? Decyzja i realizacja leży po stronie państwa a nie telewidzów. Widać kolejny "miś" do marnotrawienia kasy.