Ceny prądu we Francji spadły do zera. Winna pogoda
W poniedziałek we Francji nietypowe warunki pogodowe oraz struktura miksu energetycznego przyczyniły się do spadku cen energii elektrycznej do zera. To coraz częstszy problem w systemach energetycznych, gdzie ceny prądu na rynkach spot potrafią być także ujemne.Wojtula1378
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 75
- Odpowiedz
Komentarze (75)
najlepsze
@Mardos: No ty to wiesz, na wykopie wiedzą, ze jest atom potrzebny ale ciemnota storpedowała ostatnie próby budowy elektrowni więc dlatego muszą to reklamować, żeby ciemnota znów nie storpedowała planów budowy elektrowni. A przy okazji nie zbudują, ale za to przepalą kasę.
Tak właśnie działa merit order, rynek mocy i inne bzdury wesołej księgowości związane z wpychaniem OZE na siłę.
@techninja: Ile setek milionów kosztowały?