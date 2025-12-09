Nie ma długów, jej dom zlicytuje komornik
Pani Dorota kupiła dom w Poznaniu, który wkrótce ma zostać zlicytowany za długi poprzedniego właściciela, mimo że przed zakupem kobieta sprawdziła księgi wieczyste nieruchomości i spłaciła jedyną widniejącą tam wierzycielkę. Po tej transakcji komornik nie wstrzymał postępowania [...]Bobito
Komentarze (15)
najlepsze
dogadala sie z tym ktory byl w ksiedze wieczystej, taki chyba jest sens tej ksiegi zeby wierzyciele TAM WPISANI mogli dochodzic swoich praw od wlasciciela domu? a nie ze komornik za sobie tam wpisze kogos z d--y i cyk, dlug sciagniety. A niech jeszcze zlicytuje wszystko co ten pan kiedykolwiek posiadal ale sprzedal...
Brak strachu przed absurdem. Ustawodawca (560, bez wyjątku) powinien być publicznie chłostany. Nie raz. Codziennie, dopóki sytuacja nie ulegnie zmianie.
Chcecie żart na dobranoc?