sprawa była w toku, dogadała się z jednym dłużnikiem o którym powiedział jej poprzedni właściciel :)

Pokaż całość

dogadala sie z tym ktory byl w ksiedze wieczystej, taki chyba jest sens tej ksiegi zeby wierzyciele TAM WPISANI mogli dochodzic swoich praw od wlasciciela domu? a nie ze komornik za sobie tam wpisze kogos z d--y i cyk, dlug sciagniety. A niech jeszcze zlicytuje wszystko co ten pan kiedykolwiek posiadal ale sprzedal...