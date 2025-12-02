Oj brakuje tych pieniędzy, które wylewają się jak woda z dziurawego wiadra. Rząd i posłowie chcą wprowadzenia rygorystycznych cięć to może niech też zaczną szukać pieniedzy u siebie na Służbę Zdrowia.

Zmniejszyć diety i uposażenia posłów , zabronić rozrywkowych wycieczek po świecie, zredukować liczbę niepotrzebnych biur poselskich.

A przede wszystkim wyp...ć kolesi ze Spółek Skarbu Państwa i zmniejszyć uposażenia do normalnych zarobków.

Nasz prezydent też mógłby zmniejszyć swoją świtę o połowę bez Pokaż całość