"Okradają pacjentów w biały dzień". Oburzenie po ujawnieniu listu resortu zdrowi
Limity świadczeń w poradniach specjalistycznych, diagnostyce, ograniczenie wydatków na darmowe leki dla dzieci i senioróstarnak
U nas ani jednego ani drugiego.
Zmniejszyć diety i uposażenia posłów , zabronić rozrywkowych wycieczek po świecie, zredukować liczbę niepotrzebnych biur poselskich.
A przede wszystkim wyp...ć kolesi ze Spółek Skarbu Państwa i zmniejszyć uposażenia do normalnych zarobków.
Nasz prezydent też mógłby zmniejszyć swoją świtę o połowę bez
@paw1470:
Oczywiście, za to można oszczędzać na ochronie zdrowia to idealne miejsce do oszczędności, najwyżej więcej umrze tych Polaków, których życie nie ma ceny :D
https://polskieradio24.pl/artykul/3549408,tusk-podal-kwote-wsparcia-ile-polska-wydala-na-pomoc-ukrainie
A nie to zajebiście. Na c--j komu komfort życia. Niech z--------a a potem zdycha. HA TFU na was s--------y!
@TV_personelu_niemedycznego_WUM: To są brednie, bo na zabieg leczenia zaćmy to się po dwa lata czeka. Ci debile żyją w innej rzeczywistości.