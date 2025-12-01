Żona Rybusa rozwiodła się z nim. Ta sama, dla której został w Rosji
Po wybuchu wojny na Ukrainie Maciej Rybus podjął kontrowersyjną decyzję o pozostaniu w Rosji podczas gdy większość zachodnich piłkarzy zerwała kontrakty i wyjechała. Argumentował to dobrem rodziny. Jednak życie pokazało, że dla niego ważna była rodzina, a dla żony "djengi".debesciak
Komentarze (148)
Mi się wydaje, że Rybus chciał po prostu odwlec nieuniknione. Znanym faktem jest, że kobiety, szczególnie te zza Buga są przywiązane raczej do pieniędzy a nie do rodziny.
Dwa lata temu pracowałem w okolicach dworca w Dorohusku i co chwilę przyjeżdżały pociągi z Ukraińcami - no chłopie, co druga dziewczyna wyglądała jak ta żona Rybusa. Nabotoksowana gęba i usta. Fabryka klonów normalnie.
Przecież to było jasne jak Słońce. Miłość kończy się wtedy, gdy nie ma co do garnka włożyć. Dopóki zarabiał duże pieniądze, to w małżeństwie nie było problemów. Później brak profesjonalnej drużyny, "spalony most" w Polsce i Europie. To musiało się tak skończyć.
Rybus, ona nie była twoja, to tylko była twoja kolej, jak to klasyk mówi. ( ͡° ͜ʖ ͡°)