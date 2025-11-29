Zostawił walizkę na dworcu w Żarach. Teraz grozi mu nawet osiem lat więzienia
W związku ze zostawieniem walizki mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu.robert-kuzba
No przecież to jest skandal.
Zwykły szary Polak zostawia walizkę z ciuchami na peronie? Co najmniej 3 miesiące aresztu.
Członek "elyty" po pijaku zabija staruszkę na pasach? Oj tak oj tam, nic się nie stało...
@Blackorange: Oraz ten co wniósł o areszt.
Mogliby wszędzie opisywać całość, bo jednak jest drugie dno- wygląda, że zostawił walizkę celowo
Ale brednie. Jedyne co grozi to ładne odszkodowanie dla aresztowanego jak pozwie Polskę przed ETPC. Aresztowali chłopa za zostawiony bagaż, totalna kompromitacja sądu, a pismaki z Faktu forsują narrację, że to
@Logytaze: Przesłuchają żonę, żeby sprawdzić czy chciał się wymigać od wyjazdu do teściowej.
Tylko musiał by być ukraińcem
Politycy ukradli miliardy? No, każdemu się zdarza.