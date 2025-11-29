Świetnie pokazuje jak działa polskie prawo: nie jest ważny uczynek, tylko kto go popełnił.

Zwykły szary Polak zostawia walizkę z ciuchami na peronie? Co najmniej 3 miesiące aresztu.

Członek "elyty" po pijaku zabija staruszkę na pasach? Oj tak oj tam, nic się nie stało...