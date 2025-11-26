Takie rzeczy tylko w Polsce czyli jak zmarnować 4.5 miliarda naszych podatków.
Izera znowu dostała 4,5 miliarda złotych. Tak, kolejny raz. Mimo że przez lata Elektromobility Poland przepaliło już ponad 500 milionów złotych, nie produkując ANI jednego samochodu. Zero linii produkcyjnej, zero prototypów, zero realnego postępu. Tylko prezentacje, PowerPointy i kolejne obietnice,sha4ky
Komentarze (66)
najlepsze
@gundis25: Na to wygląda. Facet jest bardzo nieobiektywny i od dawna szuka sponsora, wcześniej wykonał zmanipulowany test elektrycznego Lucida - jak twierdzi przejechał nim przez Polskę 1000 km. Tylko jechał cały czas max 80 km/h ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Widać Lucid nie chciał mu
Czyli niecałe 15mld zł :)
Rozumiem, że warto nie robić nic, a później się dziwić, że w Turcji się da a u nas nie. A to, że 500mln zostało przepalone to "xD". Niestety, praca umysłowa kosztuje, a nie że dostajesz kasę i zaczynasz budować - a nawet nie wiesz co.
Po
Słodziutki facet, tylko nie wspomin o tym, że rząd grubo dotuje wszystkie firmy elektroniczne na bilionową skalę.
A po ostatnie: Kim on ku@%@ jest, by jego słowo miało znaczenie?
Jest profesorem? Ekspertem automotiv, by wypowiadać się w temacie?
@gl0wa: jak firmy mają konkurować z Chińczykami, gdzie wykładają miliardy? Budowa samochodu jest zbyt kosztowna, by prywatna firma to zrobiła. A u nas nawet jakby najbogatszy człowiek wydał całą kasę na budowę samochodu, to by i tak za mało