Słodki jest. Szkoda ze nie wspomni o tym ze Togg kosztował 3.5mld euro - z R&D i budową fabryki



Czyli niecałe 15mld zł :)



Rozumiem, że warto nie robić nic, a później się dziwić, że w Turcji się da a u nas nie. A to, że 500mln zostało przepalone to "xD". Niestety, praca umysłowa kosztuje, a nie że dostajesz kasę i zaczynasz budować - a nawet nie wiesz co.



Po Pokaż całość