Przełomowy wyrok TSUE. Chodzi o małżeństwa jednopłciowe
Państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo dwóch obywateli UE tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie członkowskim, w którym korzystali oni z przysługującej im swobody przemieszczania się i pobytu - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To pokłosie wniosku dwósub_zero_1
Czekajcie aż muzułmanie we Francji zalegalizują małżeństwa z 12 latkami.
no to większe szanse miałby polski oficer z Katynia idący do Stalina ze skargą na warunki w obozie xD
Była sprawa Czecha który się skarżył że wychowywał 2 dzieci a nie dostał ulgi w wieku emerytalnym (prawo czeskie dopuszczało obniżenie wieku ale tylko dla kobiet).
No i Trybunał Praw Człowiek uznał że owszem może to i niesprawiedliwe (moralnie) ale kobiety bla
@Tasde: W jaki sposób orzekanie w sprawach cywilnych ma mieć wpływ na budowę elektrowni bombelku? :)
@jegertilbake: a kto tak to zdefiniował? Są kultury w których wielożeństwo jest dozwolone. Nie akceptując tego stajesz wielożeńcofobem, strasznym faszystą, nazistą, po prostu złym człowiekiem. Dlaczego dyskryminujesz inne osoby, które chcą być szczęśliwe?
Gdyż
Nie możesz być gruby
Nie możesz być chudy
Nie możesz
@Lufio: Jeśli prawo UE będzie tak stanowiło to tak. Z tego co wiem, póki co tak nie stanowi.