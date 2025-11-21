MZ reaguje ws. dopłat na SOR. Zrobił 17 tomografii głowy w miesiąc, inni czekali
- Powiedzenie "upij się, to ci zrobią szybko tomografię" nie wzięło się z niczego. Poseł PiS Janusz Cieszyński spytał Ministerstwo Zdrowia, czy rozważa wprowadzenie dla nietrzeźwych pacjentów SOR dopłat do leczenia. Jest odpowiedź.laciate
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
Jakie mogą być skutki?:
Szkodliwość promieniowania jonizującego rośnie jednak wraz z dawką. Przy bardzo dużych dawkach pochłoniętych w krótkim czasie może wystąpić ostra choroba popromienna (to jednak dawki rzędu >1000 mSv, czyli >1 Sv, jakich nie spotykamy w codziennym życiu). Dawki pośrednie, rzędu kilkudziesięciu czy kilkuset mSv, mogą nie wywołać natychmiastowych objawów,
Beda mrozy -20 to problem sam sie rozwiaze
polecam obejrzeć
W skrócie, wg obecnej wiedzy szkodliwość dawki napromieniowania nie zaczyna się od zera, ani nie można jej dodawać tak jak to się robi np "per year" czy "per lifetime". Organizm się naturalnie regeneruje.
Jak poszukasz w google to w Iranie jest miejscowość, w której mierzone promieniowanie tła to 260mSv rocznie.
Dlaczego @jciesz nie zadawał takich pytań ministrowi w rządzie morawieckiego?
@kureci_paratko: tak, jakby nie mógł iść do swojego szpitala i samemu się w IP/SOR zarejestrować i samemu sobie wystawić/poprosić kogoś żeby wystawił i zrobić ¯\(ツ)/¯
Chociaż pewnie skończy się jak z zabieraniem im pojazdów i praw jazdy, czyli teatrzykiem dla gojów. Skoro można mieć "zabrane prawo jazdy" kilkanaście razy to pewnie będzie można i 100x pójść pijanym do szpitala i zostać obciążonym kosztami.