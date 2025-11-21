Hity

tygodnia

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej odmawia ujawnienia zarobków.
Patologiczni policjanci zmyślili prawo i brutalnie je na mnie egzekwowali!
Policja Bieruń wytacza Audytorowi postępowanie i blokuje komentarze
Międzynarodowy dzień awarii sprężarki
76 osób na jedno miejsce na dermatologię, 65 na endokrynologię
