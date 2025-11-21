Uczniowie z Sosnowca masowo rezygnują z religii.
W Sosnowcu z religii wypisały się całe klasy. W kilku szkołach średnich nie chodzi nikt. W sumie 8,5 proc. starszych uczniów bierze udział w lekcjach religii w tym mieściedarosoldier
@Opryskus69: W sensie taką z typową jak w kościele, z bakteriami kałowymi? ( ͡º ͜ʖ͡º)
Nie ma czegoś takiego jak lekcja religii - jest tylko i wyłącznie "godzina" indoktrynacji katolickiej - bez jakiegokolwiek nadzoru i kontroli programowej instytucji łożących na nią środki.