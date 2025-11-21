Zaginął kot jednego z nas, wykopka. Prawdopodobnie wszedł pod auto i wysiadł gdzieś na trasie.
BŁAGAM, POMÓŻCIE. ZGINĄŁ BANDZIOREK
Wczoraj ostatni raz złapały go kamery jak wchodził pod auto. Potem ślad zniknął, nie wyszedł spod auta przez ponad godzinę.
Nieświadomi niczego zrobiliśmy trasę z Wieruszowa do Katowic. Prawdopodobnie właśnie na tej trasie musiał wyjść spod samochodu.
Główne miasta to: Wieruszów, Praszka, Rudniki, Krzepice, Kłobuck, Mop Woźniki A1 (20min postoju), Będzin, Katowice Zawodzie.
Od wczoraj go szukam, pytam po stacjach, błagam o kamery. Mija już drugi dzień poszukiwań.
Przejechałem tą trasę dwa razy i nie ma śladu na drodze albo poboczu.
Nie wiem już co dalej zrobić. Trochę ludzi to zobaczy, część pewnie mieszka w okolicach tej trasy.
Proszę dajcie znać na spotted, lokalnych grupach, popytajcie sąsiadów. Sam już nie wiem co robić.
Znaleźne za kotka to 10 000 zł.
Nie umiem sobie tego wybaczyć...
