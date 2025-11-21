Zaginął kot jednego z nas, wykopka. Prawdopodobnie wszedł pod auto i wysiadł gdzieś na trasie.

Oryginalna treść:

BŁAGAM, POMÓŻCIE. ZGINĄŁ BANDZIOREK

Wczoraj ostatni raz złapały go kamery jak wchodził pod auto. Potem ślad zniknął, nie wyszedł spod auta przez ponad godzinę.

Nieświadomi niczego zrobiliśmy trasę z Wieruszowa do Katowic. Prawdopodobnie właśnie na tej trasie musiał wyjść spod samochodu.

Główne miasta to: Wieruszów, Praszka, Rudniki, Krzepice, Kłobuck, Mop Woźniki A1 (20min postoju), Będzin, Katowice Zawodzie.

Od wczoraj go szukam, pytam po stacjach, błagam o kamery. Mija już drugi dzień poszukiwań.

Przejechałem tą trasę dwa razy i nie ma śladu na drodze albo poboczu.

Nie wiem już co dalej zrobić. Trochę ludzi to zobaczy, część pewnie mieszka w okolicach tej trasy.

Proszę dajcie znać na spotted, lokalnych grupach, popytajcie sąsiadów. Sam już nie wiem co robić.

Znaleźne za kotka to 10 000 zł.