Kierowca celowo potrącił rowerzystę
Kierowca Citroena celowo potrącił rowerzystę. "Potrącenie rowerzysty, wezwana policja po kilku godzinach nie chciała uznać win kierowcy, dopiero jak pokazany został film ukarali kierowcę." 18.11.2025 Warszawastopchamteam
* Jeśli sędzia będzie na tyle rozgarnięty i będzie mu się chciało
Jeśli policja nie da ciała i złoży poprawnie wniosek o ukaranie
* Jeśli rowerzyście będzie się chciało
**** Jeśli układ gwiazd pozwoli na chwilowe zadziałanie Państwa Polskiego
Za wykroczenie niezachowania odległości? ;)
Przecież to jest sprawa nie dla policji, a ewidentnie dla prokuratora.
Państwo nie działa i nie potrafi egzekwować prawa, więc o ile nie nagrasz się na czyjąś kamerkę i nie wpadniesz pod pociąg internetowego linczu, policja nic ci nie zrobi.
Ot tyle. Zapewne to nie jest pierwszy jego wybryk i
hola, hola, nie można tak pisać! powinieneś napisać "w Słowacji" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@L722: I nagle k---a wyskakujesz ty, jedziesz po rowerzystach w znalezisku które dotyczy celowego potrącenia rowerzysty przez kierowcę. Ciekawe czy jak są znaleziska o tym, że jakiś wariat zabił ludzi na chodniku to też zaczynasz wysrywać komentarze w których stwierdzasz, że piesi to w sumie też nie są więc a później p--------z, że ogólnie tak napisałeś i to się wcale nie odnosi
Czegoś takiego to bym się nie spodziewał, rozumiem frustraci potrafią trąbić czy się sapać ale żeby gościa taranować bez powodu?
Jak dla mnie karnie powinien odpowiadać i wyrok jakiś dostać plus grzywna.
Na prawdę tu nie ma żadnego pola na szukanie