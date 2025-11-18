Ja mam wskazanie do refundacji leku którego miesięczna dawka kosztuje 5 stówek i nie została mi przedłużona bo Pani psychiatra nie spojrzała w dokumentację tylko przepisała sobie na pałę to co mówiłem że biorę xD



A jak się spytałem o refundację to powiedziała że nie widzi wskazań i w sumie moja dokumentacja od 2015 roku to w sumie niepotrzebna i Ona uważa że choruję na co innego.



Więc trzymajcie się tam