Coraz więcej skarg na prywatne gabinety lekarskie, UOKIK zapowiada kontrole
Pacjenci zarzucają lekarzom brak zaangażowania, automatyzację usług i lekceważenie potrzeb. Najwięcej problemów dotyczy dużych sieci medycznych, które jak twierdzą pacjenci działają jak "fabryki pieniędzy", a nie poradnie zdrowia.kastrator2
Komentarze (34)
najlepsze
$$$$$$$$$$$, ta cywilizacja 'pieniężna' pierrdolnie, podobnie jak wszystkie poprzednie.
Dla mnie mogą zarabiać 100 tyś tylko niech istnieje prawdziwa odpowiedzialość za błędy konowała a nie teoretycznie. Teraz jest ręka ręke myje. Mają z czego oddać jakby co, nie znam biednego lekarza i znam masę historii z otoczenia jak konował szkodził nie pomagał. Fajnie jakby lekarz miał
? Metrów?
A jak się spytałem o refundację to powiedziała że nie widzi wskazań i w sumie moja dokumentacja od 2015 roku to w sumie niepotrzebna i Ona uważa że choruję na co innego.
Więc trzymajcie się tam
Brintellix, Arypiprazol, Trazodon.
Człowiek umiera na nierozpoznane wcześniej X. I teraz sprawdzamy wstecz u ilu był lekarzy w ostatnich 5 latach, na co go leczyli, ilu mogło bez wysiłku stwierdzić, że był chory, ilu powinno było stwierdzić przepisując odpowiednie badania etc.