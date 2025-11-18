Gigantyczna podwyżka za przejazd drogami płatnymi. Plany rządu
Złe wiadomości dla właścicieli aut powyżej 3,5 t i autobusów. Z projektu rozporządzenia opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji wynika, że stawki za przejazd siecią dróg płatnych dla tych pojazdów mają wzrosnąć o 40-42 proc., w zależności od klasy emisji spalin i masy pojazdu.gerwazy-oko
- #
- #
- #
- #
- 103
- Odpowiedz
Komentarze (103)
najlepsze
kolejna dopłata, kręgosłup wytrzyma
Obciążenia fiskalne będą tylko wzrastać, coraz szybciej ze wzrostem liczy emerytów a spadkiem liczby pracujących.
pierwsza lepsza
https://wroclaw.eska.pl/ulica-gajowicka-we-wroclawiu-sie-rozpada-5-lat-temu-jacek-sutryk-obiecal-remont-aa-Yueg-UGHw-FqgX.html
@Cichywykopek: usmiechamy sie, to przez ciebie smutek przemawia
@viNci_: Myślisz, że może to mieć związek ze zwiększeniem budżetu MON z 58 miliardów w 2022 r. do 186,6 mld w 2025 r.?
@Targaryen77: dlaczego sie na to zgadzasz i ich utrzymujesz?
@mco111: ładna manipulacja. nie wydaje, tylko wydała w latach w latach 2023-2024. Teraz jest to kilkukrotnie mniejsza kwota.
No przecież jak rudy coś powie to na pewno tak będzie, a w ogóle to za PiSu było drożej i gorzej i to nie jest jego wina, że musi teraz wszystko naprawiać i stawiać Polskę z kolan tylko wina poprzednich rządów.
No i nie zapominajmy o tym, że w Unii europejskiej też go nikt nie ogra.
(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)