Pokaż całość

No to jakoś marnie im szło.Z pół metra szyny???Ile byś za to dostał na złomie?I by wycinali, a to wygląda na wysadzenie,bo to nie jest nieczynna linia,tam musi często coś jeździć. Ciągle musiałbyś przerywać pracę,i za łatwo zauważyć. Zbyt skomplikowane by się bawić palnikiem. Może to był ładunek kumulacyjny? Niektórzy mówią,że to nie sabotaż a zmęczenie materiału,ale takiego zmęczenia materiału i akurat na tej ważnej linii kolejowej,że