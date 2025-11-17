Jednak dywersja na torach koło Dęblina :/
Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie.ordynarny_cham
Komentarze (214)
najlepsze
No to jakoś marnie im szło.Z pół metra szyny???
Ile byś za to dostał na złomie?
I by wycinali, a to wygląda na wysadzenie,bo to nie jest nieczynna linia,tam musi często coś jeździć. Ciągle musiałbyś przerywać pracę,i za łatwo zauważyć. Zbyt skomplikowane by się bawić palnikiem. Może to był ładunek kumulacyjny? Niektórzy mówią,że to nie sabotaż a zmęczenie materiału,ale takiego zmęczenia materiału i akurat na tej ważnej linii kolejowej,że
@niko444: na facebooku gaśniczaki hurtowo już piszą że to ukraińcy chą nas wciągnąc do wojny XD i na pewno to oni zrobili.
@Restrukturyzacja: skoro neuropki to skrajna lewica to co z wyborcami KO czy PSLu? Już nie są neurokopkami?
I chyba zabolało Braunistow, skoro taki komentarz ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Twój komentarz miałby więcej sensu jakby OP nazwał wszystkich prawaków zwolennikami putina, a nazwał tylko Braunistów
Każdy zainteresowany przed rozpoczęciem planowania akcji zobowiązany będzie do uprzedniej rejestracji, zostanie mu nadany numer identyfikacyjny i wydana legitymacja.
Natomiast każda zaplanowana akcja skierowana do realizacji będzie musiała być zgłoszona w odpowiednim systemie, podobnie jak teraz loty dronami.
A kiedyś za dywersję była kula w łeb...
Komentarz usunięty przez moderatora
Pewnie się też sama napadła i Putin nie wie, skąd tylko ruskich pseudo-żołnierzy na Ukrainie.