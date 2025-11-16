Life pill. Puki jest dzieckiem wzbudza politowanie/troskę, rodzice będą wspierać puki mogą. Gdy dorośnie niestety będzie wzbudzał coraz odczucie bliżej trędowatego, ludzie zaczną unikać jego spojrzenia/towarzystwa. Nie dla tego że ktoś mu życzy źle lub ludzie są źli ale większość ludzi myśli bardzo prymitywnie i wielu nie kontroluje i nie rozumiem swojego prymitywnego ja.

Wszyscy kochają oglądać piękno i symetrię.