Katastrofa, utopia, niewykonalne: szefowie koncernów o unijnym zakazie spalin
Debata o zakazie rejestracji nowych aut spalinowych od 2035 roku przestała być rozmową o technologii, stała się rozmową m.in. o strachu przed utratą rynku.Foxrate
Komentarze (53)
najlepsze
@sawes1: najlepsze że 2035 to był ich pomysł ale się przeliczyli i zamiast być pionierem i zamknąć rynek dali wcisnąć się chinolom i już nie mają szans dogonić xD
W nowych autach spaliny nie są problemem, bo są doskonałe systemy oczyszcania spalin. Zakute łby decydentów są problemem.
@7502-6038: mówisz o tych zakutych łbach, które przez ostatnie ~35 lat wypychały produkcję podzespołów do Chin, bo taniej i jak w końcu Chińczycy nauczyli się nie tylko produkować podzespoły, ale też je składać, to teraz się obsrali na różowo?
Europejskie koncerny samochodowe przez ostatnie dziesięciolecia nie robiły nic, żeby rzeczywiście pchnąć badania i rozwój do przodu. A nie czekaj… VW opracował nowatorski system oszukiwania w
@FejsFak: No tak, jak kupie uzywanego 20 letniego elektryka i nie przejade nim kolejnych 20 lat na baterii, to moja psychika nie akceptuje takiego poziomu technologicznego jeszcze.
@od-bana-do-bana: AI i robotyzacja zastąpi ludzką pracę do tego czasu a ty żyjesz w jakiejś bańce propagandy dla ograniczonych umysłowo stetryczałych dziadersów
Długo jeszcze do tego AI i robotyzacji?
@dziacha: a w zimie będziemy zamarzać bez ruskiego gazu - skończcie z tą prymitywną propagandą dla ułomnych umysłowo