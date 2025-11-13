Mangan w walce z boreliozą. Nowe odkrycie może zmienić terapię groźnej choroby
Naukowcy dają nadzieję na nową metodę terapii boreliozy, groźnej choroby, przenoszonej przez kleszcze. Wywoływana przez bakterię Borrelia burgdorferi choroba potrafi zagnieździć się w organizmie na długie miesiące, wywołując gorączkę, przewlekłe zmęczenie, bóle stawów i poważne stany zapalne.Stopa_Szopa
Komentarze (16)
@jegertilbake: Na kleszczowe zapalenie mózgu jest szczepionka i działa nieźle (>95% ochrony).
@patyczke555: Mam uczulenie na ten antybiotyk. 1,5 tygodnia spowodował większe spustoszenie w organizmie niż ta bolerioza. Ponadto Rumień to 1/4-1/3 przypadków, resztę rozpoznaje się już w trakcie rozwoju choroby jak są powikłania.
Tutaj to jest niestety co najwyżej ciekawostka dla osób z uczuleniem na niektóre
A że jakość życia pacjenta spada to nieważne.