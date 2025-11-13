E tam miesiąc doksycykliny na każdy przypadek, 5 minut i pacjent wyleczony, 300zł i następny - tak od lat 80 się uczy polskich konowałów i oni w to wierzą. A i każdy konował uczony w latach 80 wie, że kleszcz wbity nawet kilka dni, mający po drodze kilku żywicieli, może przenosić maksymalnie jedną chorobę, wszystko inne to szurostwo. Tylko w tej ameryczce czy gdzieś coś wymyślają, debile, a jak pacjent po doksycyklinie Pokaż całość